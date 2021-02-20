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    Ruhsar Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık" dedi.
    • AA
    • 20.02.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 10:34
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    Ruhsar Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladıklarını bildirdi.

    Pekcan, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak, "Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    31 MART 2021’E KADAR UZATILMIŞTI

    Koronavirüs salgınından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin ilk taksiti 20 Ocak'ta, kira desteği ise 27 Ocak'ta ödenmeye başlanmıştı.

    Gelen talepler üzerine desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan ancak müracaatta bulunmayanlara yönelik e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 31 Mart 2021'e uzatılmıştı.

    BÜYÜKŞEHİRLERDE 750, DİĞERLERİNDE 500 LİRA

    Gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor.

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