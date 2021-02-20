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Ruhsar Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık

Ruhsar Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık" dedi.