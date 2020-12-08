Ruhsar Pekcan: Türkiye genelinde 81 ilimiz potansiyel yatırım alanı

Yabancı yatırımlara ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ülke genelinde üretim, yatırım ve ihracat potansiyelinin olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Pekcan, uluslararası yatırımlara değindi.

Pekcan, koronavirüs salgını dönemindeki sorunları ele aldıklarını, çözümlere yönelik neler yapılabileceği, küresel değer zincirlerindeki değişim ve dönüşümde Türkiye'nin nasıl görev alabileceği konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

"TÜRKİYE, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMCILARIN CAZİBE MERKEZİDİR"

Doğrudan yabancı yatırımların artmasını çok önemsediklerini vurgulayan Pekcan, şunları söyledi:

"Şüphesiz Türkiye, her zaman doğrudan yabancı yatırımcıların cazibe merkezi olmuştur. Doğrudan yabancı yatırımların 1984-2002 döneminde 14,6 milyar dolarken, 2003-2020 döneminde 222,5 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Ayrıca Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü ile yatırımın kolaylaştırılması çalışma grubunda yer alıyor. Burada da yatırımcının hukuki öngörülebilirliği, şeffaflığı ve kamu hizmetlerine kolay ulaşımı anlamında yapılacak çalışmalara aktif olarak katılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdikleri üzere, doğrudan yabancı yatırımların artmasını çok önemsiyoruz. Yatırım ortamının iyileştirilmesine özen ve önem gösteriyoruz."





"BÜTÜN İLLERİMİZ POTANSİYEL YATIRIM ALANI"

Bakanlık olarak en son 81 İlde İhracata İlk Adım Projesi'ni başlattıklarını söyleyen Pekcan, "70 ilde yaptığımız çalışma 11 bin 444 firmamızın potansiyel olarak ihracatçı olabileceği halde, olmadığını ortaya koydu. Bu da 81 ilimizin uluslararası doğrudan yatırımcı için esasında potansiyel yatırım alanı olduğunu gösteriyor. Yani sadece belli merkezlerde değil, tüm ülke genelinde üretim, yatırım ve ihracat potansiyeli var. Biz önümüzdeki dönemde, yaptığımız çalışmalarla tüm bu firmalarımıza birebir mentorluk desteği vereceğiz. 5 pilot il belirledik ve bu projeyi geliştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.