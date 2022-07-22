Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına sevki amacıyla Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni için Rus heyet, uçakla İstanbul'a indi.

Dünyanın tahıl ambarı olarak görülen Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş, gıda krizini tetikledi.

İki ülke arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Rusya ve Ukrayna, tahıl sevkiyatında Türkiye'nin yoğun diplomatik çalışmaları sonucu anlaşmaya vardı.

Rus heyet İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Töreni' imza töreni için Rus heyet, saat 13.30’da İstanbul Havalimanı'na indi.

Kararın açıklanmasının ardından imza törenine saatler kala Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 13.30’da İstanbul Havalimanı'na indi.

Rus Savunma Bakanı Şoygu ve beraberindekiler, VIP terminalindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından havalimanından ayrıldı.

Rus Heyet, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması için İstanbul'da VİDEO







Neler olmuştu

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM askeri heyetleri arasında 13 Temmuz'da, İstanbul'da teknik toplantı gerçekleşmişti.

Tarafların bu kez imza töreni için İstanbul'da bir araya geleceği aktarılmıştı.

İHA'nın haberine göre; konuya ilişkin dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' imza töreninin bugün saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirileceği açıklanmıştı.