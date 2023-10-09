Rus rublesi dolar karşısında 102 seviyesini geçti! 18 ay sonra bir ilk Rusya Merkez Bankası'nın aldığı tüm tedbirlere rağmen dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 102 seviyesini aştı.

AA Rusya, milli para birimi olan rubledeki değer kaybını gidermek için faizde değişikliğe gitse de yaşanan jeopolitik gerginlikler tekrar doların güçlenmesini sağladı. Moskova Borsası verilerine göre, cuma gününü 100,4 seviyesinden tamamlayan dolar/ruble paritesi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,7 değer kazandı ve 102,1'le son 18 ayın zirvesine çıktı. Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybıyla artan yüksek enflasyon tehlikesi nedeniyle faiz oranını 15 Ağustos’ta yüzde 8,5’ten yüzde 12’ye, 15 Eylül’de de yüzde 13’e yükseltmişti. Savaşlar rublede değer kaybına neden oldu Analistler, devam eden Ukrayna savaşının ruble üzerindeki olumsuz etkisinin yanı sıra Filistin ile İsrail arasında artan gerginliğin de rubledeki değer kaybında etkili olduğunu dile getirdi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)