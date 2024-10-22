Rus varlıklarını üzerinden Ukrayna'ya 35 milyar euro verilmesine onay

REUTERS

Avrupa Parlamentosu, dondurulan Rus merkez bankası varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya 35 milyar euro, yani 38 milyar dolar borç verilmesini onayladı.

Yasama düzeyindeki son adım olan Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamada 518 üye lehte ve 56 üye aleyhte oy kullanırken 61 üye çekimser oy kullandı.

50 MİLYAR DOLAR BORÇ

G7 ülkelere Ukrayna'ya toplam 50 milyar dolar borç verilmesi üzerinde çalışıyorlar.

Borçların, Rusya'nın 2022 yılında başlayan Ukrayna işgali sonrasında Batı ülkelerinde dondurulan varlıklardan sağlanan gelirle geri ödenmesi öngörülüyor.

RUSYA'NIN VARLIKLARI

Rusya'nın dondurulan varlıklarından değeri 210 milyar euroyu bulan yaklaşık üçte ikisi, çoğunluğu Belçika'daki saklama kurumu Euroclear'da olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede bulunuyor.

İNGİLTERE'DEN DESTEK

İngiltere dün Ukrayna'ya 2,9 milyar dolar borç vereceğini açıklamıştı.