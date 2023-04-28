Rusya büyük şirketlerden ek gelir vergisi almaya hazırlanıyor Rusya, Ukrayna savaşı sonrasında yaşadığı ekonomik sorunları ve yaptırımları aşmak için kararlar alarak ilerliyor. Şimdi de büyük şirketlerden ek vergi alarak yeni bir kaynak oluşturma arayışına girdi.

AA

Yaşanan felaketlerden sonra ülkelerin aldıkları kararlardan biri olan büyük şirketlere ek vergi uygulanması konusu, bu kez de Rusya'da gündeme geldi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkedeki bazı büyük şirketlerden tek seferlik ek gelir vergisi alınmasına yönelik yasa tasarısını yakında hükümete sunacaklarını bildirdi.

Siluanov, 7 Şubat’ta, St. Petersburg’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki bazı şirketlerden tek seferlik ek gelir vergisi alınmasına yönelik yasa tasarısının hazırlandığını aktardı.

Maliye, sanayicilerle görüşerek ek vergiye karar verecek

Tasarının önce ülkedeki çeşitli kurumlara gönderileceğini anlatan Siluanov, Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği ile de istişareler yürüteceklerini kaydetti.

Siluanov, yasa tasarısının yakında hükümete sunulacağını aktardı.

Vergi mükelleflerinin yüzde 10'unu kapsayacak

Söz konusu tasarının yasalaşması halinde ülkedeki vergi mükellefi şirketlerin yüzde 10’unun etkileneceğini vurgulayan Siluanov, petrol ve kömür şirketlerinin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere de çeşitli muafiyetlerin uygulanacağını söyledi.

Bütçeye ilave 300 milyar ruble gelir

Tek seferlik ek gelir vergisi sayesinde bütçeye ilave 300 milyar ruble (yaklaşık 3,8 milyar dolar) gelir sağlanması hedefleniyor.