Rusya doğalgaz ödemelerindeki banka zorunluluğunu sona erdi

AA

Rus gazının ihracatında alıcı şirketlerin ödemelerinin Gazprombank’a yapılması zorunluluğu geçtirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu zorunluluğu iptal etti.

Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen 31 Mart 2022 tarihli kararda güncelleme yapıldı.

ÖDEMELER ÜÇÜNCÜ TARAF BANKALAR ARACILIĞIYLA DA YAPILABİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank’a yapma mecburiyeti kalkarken, ödemeler üçüncü taraf bankalar aracılığıyla da yapılabilecek.

GAZPROMBANK

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD'NİN YAPTIRIMI

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım’da yaptırım uygulamaya başlamıştı.