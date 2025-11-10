Rusya: Hindistan, Rus petrolü almaya devam ediyor

- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Hindistan'ın ABD'nin uyarılarına rağmen Rus petrolü almaya devam ettiğini belirtti.
- Ukrayna savaşı sonrası Rusya, petrol müşterisi olarak Hindistan'a yöneldi.
- ABD, Hindistan'a Rus petrol ticaretinden ötürü gümrük tarifesi uyguluyor.
Ukrayna ile girdiği savaştan sonra Rusya'ya yaptırım uygulayanlar petrol satın almayınca, Rusya da Hindistan'a satışı artırmıştı.
ABD ise Hindistan'ın Rus petrolünü almasını istemiyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova’da gazetecilerin Rus petrolünün Hindistan’a sevkiyatının devam edip etmediğine yönelik sorusu üzerine "Hindistan’ın, Rus petrolü almaya devam ettiğini söyleyebilirim." ifadesini kullandı.
Rusya’nın Hindistan’a petrol sevkiyatında indirim uygulayıp uygulamadığına yönelik soruya ise Rudenko, bu konuda bilgi sahibi olmadığı şeklinde yanıt verdi.
ABD, HİNDİSTAN'IN RUSYA'DAN PETROL ALIMININ AZALDIĞINI SAVUNMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Rus petrol alımını “önemli oranda” azalttığını söylemişti.
ABD, Rusya’dan en çok petrol ithal eden ülkeler arasına giren Hindistan'a, söz konusu ticareti gerekçe göstererek yüzde 50 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı.