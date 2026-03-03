Rusya Merkez Bankası, dondurulan varlıkları için AB'ye dava açtı

Rusya, Ukrayna'ya saldırısının ardından Avrupa tarafından yaptırımlara uğradı ve kendi merkez bankalarında bulunan varlıkları donduruldu.

Rusya da bu engeli aşmak için kendi para birimine ve dost ülkelere yöneldi.

AB Konseyi, en son olarak 12 Aralık 2025’te Rus varlıklarının süresiz dondurulmasını kararını onaylamıştı.

RUSYA DONDURULAN VARLIKLARINI GERİ İSTİYOR

Rusya Merkez Bankası, dondurulan varlıkları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) aleyhinde Avrupa Adalet Divanı’nda dava açtığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, AB’nin Rus varlıklarını "süresiz" dondurması kararına yönelik atılan adıma ilişkin bilgilere yer verildi.

RUSYA, AVRUPA ADALET DİVANI’NA BAŞVURDU

Söz konusu kararın, uluslararası antlaşmalar ve mülkiyetin dokunulmazlık gibi unsurlarını ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı’nda AB aleyhine dava açıldığı kaydedildi.

"KARAR ALINMASINDA USUL HATASI VAR"

Açıklamada, "tartışmalı" AB kararının, birliğin üyeleri tarafından oy birliğiyle değil, çoğunluk oyuyla kabul edildiği ve bu durumun da usul ihlali anlamına geldiği belirtildi.

RUSYA ZARARININ KARŞILANMASINI TALEP EDİYOR

Rusya Merkez Bankası, dondurulan varlıklarından ötürü oluşan zararı Avrupalı bankalardan telafi etmek için Rusya tahkim mahkemesinde dava da açmıştı. Banka, Belçika merkezli Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 235 milyar dolar) tazminat talep ediyor.