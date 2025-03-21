Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

AA

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 21'de sabit bıraktı.

Banka, politika faizini son olarak 25 Ekim 2024'te 200 baz puan artırarak yüzde 21'e yükseltmişti.

Analistler de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasını bekliyordu.

Banka bir açıklama yaparak, enflasyonist baskının son dönemde azalmasına rağmen yüksek seyretmeye devam ettiği belirtildi.

Verilen bilgilere göre, Rusya'da iç talepteki büyüme, mal ve hizmet arzındaki genişlemeyi önemli ölçüde geride bıraktı.

Rusya'da kredi faaliyetlerindeki soğumanın daha belirgin hale geldiği ancak tüketici harcamalarının yüksek kaldığı bildirildi.

ENFLASYON HEDEFİNE 2026'DA ULAŞMA BEKLENTİSİ

Açıklamada, sıkı para politikası ve kredilerdeki soğumanın, enflasyon hedefine 2026 yılı itibarıyla ulaşılmasını mümkün kılmasının beklendiği ifade edildi.

FAİZ YÜZDE 21'DE SABİT KALDI

Yaşanan gelişmeler ekseninde sıkı parasal politikanın sürmesinin gerektiği kaydedilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 21'de sabit tutma kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

FAİZİN DÜŞÜRÜLMESİ ENFLASYONA BAĞLI

Ülkede yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 10 seviyesindeyken banka bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

Uzmanlar, Rus hükümetinin savaş nedeniyle yaptığı harcamaların ülkedeki enflasyonu olumsuz yönde etkilediği kanaatinde.