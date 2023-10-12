Rusya'da büyük ihracatçı şirketlere döviz satışı zorunluluğu Rusya’nın en büyük 43 ihracatçı şirketine yeniden döviz gelirlerini iç piyasada satma zorunluluğu getirildi.

AA

Rusya’da Ukrayna savaşının ardından milli para değerini artırmak amacıyla şirketlere getirilen döviz satışı zorunluluğu bir süre sonra kaldırılmıştı.

Ancak rublenin bu yıl dolar karşısında yüzde 25’ten fazla değer kaybetmesi üzerine tekrar uygulanması gündeme geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Eylül’de yaptığı açıklamada, ihracatçı şirketlerin döviz gelirlerini Rusya’ya "kısıtlı" bir şekilde döndürdüklerine işaret etti.

Büyük ihracatçılara döviz satış zorunluluğu yeniden sahnede

Putin, rubledeki değer kaybı nedeniyle ülkesindeki büyük ihracatçılara döviz satış zorunluluğunu tekrar uygulamaya koydu.

Putin kararname imzaladı

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Putin'in bazı Rus ihracatçı şirketlere yönelik kararname imzaladığı belirtildi.

Rusya’nın en büyük 43 ihracatçı şirketi etkilenecek

Buna göre, Rusya’nın en büyük 43 ihracatçı şirketine döviz gelirlerini iç piyasada satma zorunluluğu getirilirken, söz konusu şirketlerin döviz satışı sürecini bazı resmi kurumlar denetleyecek.

Amaç döviz spekülasyonu fırsatını azaltmak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, şu bilgileri verdi:

Bu önlemlerin temel amacı, döviz piyasasının şeffaflığını ve öngörülebilirliğini artırmak ve döviz spekülasyonu fırsatını azaltmaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)