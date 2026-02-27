Rusya'dan Google'a 16 milyar rublelik 'cezasını ödememe cezası'

Farklı ülkelerde sosyal medya hesaplarına ve arama motorlarına yaptırımlar uygulanabiliyor.

Rusya'da Google’a son olarak 25 Şubat’ta Google Play üzerinden VPN hizmetlerine erişim sağladığı için 22 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.

Rusya'da, önceki para cezalarını ödemediği gerekçesiyle yasalara uymadığına karar veren mahkeme, Google’a 16 milyar ruble (yaklaşık 206 milyon dolar) ceza daha verildi.

Google'ın cezası böylelikle 16 milyar 22 milyon rubleye yükseldi.

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

YASAKLI İÇERİKLER KALKMADI

Google’a yasaklı içerikleri kaldırmadığı, Rusya’daki kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği ve bazı ihlaller nedeniyle para cezaları verilmişti.