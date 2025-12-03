Rusya'nın enerji gelirleri kasımda yüzde 33,8 azaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğalgaz gelirlerinin, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 azalarak 531 milyar rubleye (yaklaşık 6,9 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, petrol ve doğalgaz gelirlerinin ocak-kasım döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21,4 azalarak 8 trilyon 29 milyar rubleye düştüğü belirtildi.

GELİR KAYBI DERİNLEŞTİ

Petrol ve doğalgaz gelirlerine dair açıklamada, geçen ay petrol ve doğalgazda planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı ifade edildi.

"ENERJİ ŞİRKETLERİNİN VERGİ YÜKÜ ARTTI"

Öte yandan, gelirlerin kasımda önceki aya kıyasla yüzde 40,2 düşmesi de dikkati çekti. Analistler, söz konusu düşüşün ana gerekçesi olarak enerji şirketlerinin vergi yükümlülüklerindeki artışa işaret etti.

RUSYA'YA YAPTIRIM DEVAM EDİYOR

Batılı ülkeler, Rus petrol ve doğalgaz sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygularken Rusya da enerji ihracatı için başta Asya olmak üzere farklı bölgelerde alternatif pazarlardaki payını artırmaya çalışıyor.