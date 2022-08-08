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    Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 12 trilyon rubleyi aştı

    Ukrayna ile savaş halinde olduğu için ekonomik yaptırımlara maruz kalan ve rezervlerinin bir kısmına erişimi engellenen Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler açıklandı.
    • 08.08.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 16:57
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    Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 12 trilyon rubleyi aştı

    Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, temmuz ayında 1,4 trilyon ruble artarak 12,1 trilyon rubleye yani yaklaşık 200 milyar dolara yükseldi.

    Fon farklı finans kuruluşlarında bulunuyor

    Açıklamada, fonun önemli bir kısmının Rusya Merkez Bankası’nda, bir kısmının VTB ve Gazprombank’ta bulunduğu kaydedilirdi.

    Rusya Maliye Bakanlığı Ulusal Refah Fonu’nda 1 Temmuz itibarıyla 10,7 trilyon ruble olduğu kaydedildi. Fon büyüklüğünün 1 Ağustos itibarıyla önceki aya göre 1,4 trilyon ruble arttığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, buna göre toplam rezervin 12,1 trilyon rubleye yükseldiği belirtildi.

    Rusya

    Sberbank ve Aeroflot hisselerine yatırım yapıldı

    Yapılan açıklamada ayrıca, 65 milyar ruble değerindeki fonla da Sberbank ve Aeroflot hisselerine yatırım yapıldığı ifade edildi.


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