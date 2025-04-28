Sağlığı tehlikeye atan ürün listesine 86 yeni ürün daha eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine 28 Nisan'da 5 ürün eklendi.
Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi) listesine 25 ürün eklendi.
Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği) listesine 56 ürün eklendi.
Yeni uygunsuzlukları Gaziantep, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Antalya, Erzurum, Isparta, Adana, Bilecik, İzmir, Aksaray, İstanbul, Ankara ve Aydın'da gerçekleşti.
YENİ LİSTELERDEKİ TAKLİT ÜRÜNLER
Bitkisel karışımlı macuna, ilaç etken maddesi
Bitkisel kapsüle, ilaç etken maddesi
Hallomi Mişelle peynire, natamisin
Tatlı bibere, gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya
Tereyağına, bitkisel yağ, yağ oranı düşük
Tam yağlı kaşar peynire, nişasta
Tost peynirine, bitkisel yağ
Tam yağlı kaşar peynirin yağ oranı düşük
Toz Antep fıstığına yer fıstığı
Kekiğe, yabancı madde
Kırmızı tatlı toz bibere, domates
Süzme çiçek balında, teklik ve tağşiş
Zeytin yağlarına tohum yağları
LİSTELERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ
TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ
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