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Sağlığı tehlikeye atan ürün listesine 86 yeni ürün daha eklendi

Sağlığı tehlikeye atan ürün listesine 86 yeni ürün daha eklendi Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde bitkisel ürünlere, takviye edici gıdalara, süt ve süt ürünlerine, baharatlara, bitkisel yağlara, kuruyemiş ve çerezlere, arıcılık ürünlerine hile karıştırıldı.