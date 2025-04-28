Sağlığı tehlikeye atan ürün listesine 86 yeni ürün daha eklendi
Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine 28 Nisan'da 5 ürün eklendi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi) listesine 25 ürün eklendi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği) listesine 56 ürün eklendi.

Yeni uygunsuzlukları Gaziantep, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Antalya, Erzurum, Isparta, Adana, Bilecik, İzmir, Aksaray, İstanbul, Ankara ve Aydın'da gerçekleşti.

YENİ LİSTELERDEKİ TAKLİT ÜRÜNLER

Bitkisel karışımlı macuna, ilaç etken maddesi

Bitkisel kapsüle, ilaç etken maddesi

Hallomi Mişelle peynire, natamisin

Tatlı bibere, gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya

Tereyağına, bitkisel yağ, yağ oranı düşük

Tam yağlı kaşar peynire, nişasta

Tost peynirine, bitkisel yağ

Tam yağlı kaşar peynirin yağ oranı düşük

Toz Antep fıstığına yer fıstığı

Kekiğe, yabancı madde

Kırmızı tatlı toz bibere, domates

Süzme çiçek balında, teklik ve tağşiş

Zeytin yağlarına tohum yağları

LİSTELERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ 2

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Aslı Didari
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