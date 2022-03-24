Şahap Kavcıoğlu: KDV indirimi ve kademeli tarife enerji fiyatlarını dengeleyecek

Şahap Kavcıoğlu: KDV indirimi ve kademeli tarife enerji fiyatlarını dengeleyecek

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda "KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yılın ilk yatırımcı toplantısı düzenleniyor.

Bankacılar, TCMB politikaları hakkında ileri dönük yönlendirme almak için bu toplantıyı takip ediyor.

"ENERJİ FİYATLARINDAKİ RİSKLER TAKİP EDİLİYOR"

Toplantıda konuşan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu sunumunda "Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

KAVCIOĞLU'NUN SUNUMUNDA ÖNE ÇIKAN KONULAR:

"İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürmekte, iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğinde de güçlü seyrediyor.

İhracattaki güçlü seyir, son dönemde bölgesel farklılıklarla birlikte güçlü seyrini sürdürüyor.

Yakın dönemde turizm gelirleri üzerinde bölgesel çatışma kaynaklı riskler ortaya çıktı, telafi edilir düzeyde.

Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip edilmekte.

Petrol fiyatları yüksek oynaklık göstermekte; TÜFE üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkileri de izleniyor.

Temel gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin etkisi şubatta TÜFE'ye yansıdı.

Mart ayında da etki devam edecek Olası arz problemleri önümüzdeki dönem için gıda fiyatları üzerinde risk teşkil etmekte.

"ENERJİ KALEMLERİ TÜKETİCİ FİYATLARINA YANSIDI"

Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı.

REZERVLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

(AYRINTILAR GELİYOR)