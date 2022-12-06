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- Şahap Kavcıoğlu: Merkez Bankası döviz rezervimiz 125 milyar dolar
Şahap Kavcıoğlu: Merkez Bankası döviz rezervimiz 125 milyar dolar
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz rezervinin bugün itibariyle 125 milyar dolar olduğunu açıkladı.
- Haber Merkezi
- 06.12.2022 - 21:49
- Güncelleme : 06.12.2022 - 22:01
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Merkez Bankası'nın döviz rezerviyle ilgili açıklamada bulunan Kavcıoğlu, "Rezervimiz bugün itibariyle 125 milyar dolar. Bugün Türkiye Merkez Bankası artık her gün rezerve katkı yapan, çeşitli kaynaklardan rezerv sağlayan bir merkez bankası haline geldi." dedi.
"2022 yılında rezervini artıran tek Merkez Bankası biziz"
Kavcıoğlu "Dünyada merkez bankaları 1,2 trilyon dolar rezerv harcadı. 2022 yılında rezervini artıran tek Merkez Bankası biziz" dedi.