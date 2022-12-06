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Şahap Kavcıoğlu: Merkez Bankası döviz rezervimiz 125 milyar dolar

Şahap Kavcıoğlu: Merkez Bankası döviz rezervimiz 125 milyar dolar

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz rezervinin bugün itibariyle 125 milyar dolar olduğunu açıkladı.