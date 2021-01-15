Salgında arı ürünlerine olan talep katlandı

Uzmanlar, salgın sürecinde Türkiye'de propolis başta olmak üzere arı sütü, ham bal, arı ekmeği gibi katma değerli arı ürünlerine 4 kat talep artışı olduğunu söyledi.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, salgın nedeniyle takviye edici gıdalara ve propolise olan talebin karşılanması için iki vardiya çalışmaya başladıklarını anlattı. Samancı, 2020 yılına 110 çalışanla başladıklarını, bu sayının daha sonra 180 kişiye kadar çıktığını, üretim kapasitelerini de artırdıklarını söyledi.

Samancı, "Salgın sürecinde Türkiye'de propolis başta olmak üzere arı sütü, ham bal, arı ekmeği gibi katma değerli arı ürünlerine 4 kat talep artışı oldu. Dünya pazarında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Hem ülkemizdeki hem de ihracat talebini karşılamak için çalıştık, salgının ilk bir aylık sürecinde zorluk yaşadık ancak hızla adapte olduk ve talebi karşılıyoruz." diye konuştu.

"ARI SOKMASIYLA ORTAYA ÇIKAN ZEHİR BİLE ŞİFA KAYNAĞI"

Samancı, arı sokmasıyla ortaya çıkan zehrin bile şifa kaynağı olduğuna dikkati çekerek, iyi arıcılık uygulamalarıyla elde edilen ürünün tamamından faydalanmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de 8 milyon arı kovanının bulunduğunu belirten Samancı, propolisin koronavirüse etkisiyle ilgili çalışmaların yayınlandığını anlatarak, "Propolis, doğal ve güçlü bir antioksidan olduğu için antiviral etkileri de var. Propolisin koronavirüse etkisine ilişkin çalışmaların sonucu hep olumlu olunca dünyada propolise karşı talep oluştu. Kore, propolis gibi doğal antiviral ürünlerin ithalatını kolaylaştırdı ve bu bizim için fırsat yarattı." dedi.

ÇİN'İN VUHAN KENTİNDE ARI ÜRÜNLERİ TEDAVİDE KULLANILDI

Çin'in Vuhan kentinde arı ürünlerinin doktorlar tarafından tedavide kullanıldığı apiterapi merkezi olduğunu belirten Samancı, "Oraya korona hastaları gitmiş olmasına rağmen, o bölgedeki arıcılarda koronavirüsün etkisine rastlanmamış. Anket yapmışlar ve bunu arıcılık yapıyor olmasına ve arı ürünleri kullanmasına bağlamışlar. Benzer tablo bizde de oldu. Hiç durmadan çalışmaya devam ettik. Çok şükür koronadan dolayı hastaneye yatan, ağırlaşan hiçbir vakamız olmadı. 20'ye yakın akademik yayın çıktı. Bu yayınların gösterdiği gibi propolisin antiviral etkisinden kaynaklanıyor ve bu virüse karşı da vücudu destekliyor olabilir." diye konuştu.

“GERÇEK ÜRÜN ÜRETEN DÜNYA GENELİNDE BİLE ÇOK AZ”

Sahte propolis ürünlerine dikkati çeken Samancı, "İncelenen 130 propolisin yüzde 38'inde hiç propolise rastlanmadı. Rafta propolis diye satılıyor ama içinde propolis yok. 100 üründen 90'ında da etiketinde beyan edilen propolis yok. Doğru ve gerçek ürün üreten dünya genelinde bile çok az sayıda." dedi.