Samsung, ISE 2026’da çok sayıda ödül ve kategori galibiyeti kazandı

Samsung, fuar boyunca 92.170 ziyaretçiyi ağırladığı 1.728 metrekarelik geniş bir sergi alanında çözümlerini tanıttı. Stantta, Samsung’un ekran portföyünün perakende, kurumsal iş dünyası, otel, eğitim ve hibrit ticari ortamları nasıl desteklediğini gösteren 10 farklı ürün alanı yer aldı. Bu ivme, fuar alanına da yansıdı.

PERAKENDE: İÇ VE DIŞ MEKANLAR İÇİN TASARLANMIŞ EKRAN ÇÖZÜMLERİ

Samsung’un ekran çözümleri, perakende ortamlarında farklı görüş açıları, aydınlatma koşulları ve mağaza düzenlerinde performans gösterecek şekilde üretildi. Fuar kapsamında Samsung, vitrin uygulamaları için 142 inçlik konfigürasyondaki IBF serisi LED ekranı ile bu performansı hayata geçirdi.

Yüksek parlaklığa sahip ortamlar için tasarlanan bu ekran, mağaza içinde temiz ve görsel olarak göze batmayan bir konuma sahipken, reklam içerikleri sunmak için 3.500 nit parlaklığa ulaşıyor. 42 mm’lik ince profili ve arka tasarımı, ekranın açık mağaza cephelerine doğal bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanırken; düz, L-tipi, dışbükey, içbükey ve vitrin odaklı kurulumlar dahil olmak üzere geniş bir mekân yelpazesini destekliyor.

Yeni IEF serisi iç mekân LED tabelaları ise ekranların yakından izlendiği ve detayların önemli olduğu perakende ortamları için optimize edilmiş farklı bir yaklaşım sunuyor. IEF tabela, HDR10+ desteği ile 600 nit parlaklık sunarak hem parlak hem de karanlık içeriklerde net ve tutarlı görseller üretirken, Glue-on-Board (GoB) teknolojisi yoğun trafikli alanlarda uzun vadeli performansı desteklemek için koruyucu bir katman ekliyor.

Samsung Renkli E-Paper, günlük perakende operasyonlarında basılı posterlere etkili bir alternatif sunuyor. ISE 2026’da Samsung, 13 inç, 20 inç ve 32 inç ekranların tek bir perakende ortamında nasıl birlikte çalışabileceğini sergiledi. Renkli E-kağıt, yalnızca içerik değiştiğinde güç tüketen ultra düşük güçlü e- ink teknolojisi kullanıyor. Özel Samsung Color E-Paper uygulaması ile perakende çalışanları, yerel içerikleri doğrudan mobil cihazlarından yöneterek, mekanın görünümünü bozmadan sık yeniden baskı yapma yükünü azaltabiliyor.

SPATİAL SİGNAGE İLE SÜRÜKLEYİCİ DENEYİM

Samsung’un yeni lanse ettiği 85 inç Spatial Signage, alan ve estetiğin eşit derecede önemli olduğu yoğun perakende mekânlarında işletmelerin ürünlerini sergilemelerine olanak tanıyor. Patentli 3D Plaka Teknolojisi ile Spatial Signage, ürünleri ve içeriği tam 360 derece dönecek şekilde görüntüleyerek ziyaretçilere her açıdan net bir görünüm sunuyor. Daha küçük olan 55 inç ve 32 inç formatları ise sürükleyici 3D yeteneğini daha küçük ekranlara ve departman seviyesindeki perakende ortamlarına taşıyor.

ISE 2026’da Samsung Spatial Signage, aşağıdaki kategorilerde ödülleri toplayarak sektörde övgü aldı:

Future Best of Show Ödülleri: AV Teknolojisi, Dijital Tabela, Kurulum.

Sector Projects Plus Limited ve Sixteen: Nine Dijital Tabela Ödülü: Ekran Teknolojisinde İnovasyon.

Inavate Magazine İnovasyon Ödülü: Dijital Tabela Teknolojisi.

Commercial Integrator Top New Technologies (TNT) Ödülleri: Dijital Tabela (Donanım).

VXT VE AI STUDİO İLE İÇERİK YÖNETİMİ

Samsung VXT, perakendecilerin tek bir sistemden birden fazla ekranda içerik oluşturmasına, güncellemesine ve dağıtmasına yardımcı olmak için tasarlandı. Samsung VXT içindeki AI Studio uygulaması, ekiplerin statik görüntüleri Samsung’un ticari ekran portföyünde kullanım için optimize edilmiş videolara dönüştürmesini sağlar. Ayrıca, Spatial Signage Optimizasyonu- Spatial Signage Optimization ' seçeneği ile VXT AI Studio üzerinden oluşturulan içerikler, gölge detaylandırması, kenar boşluğu ayarları ve arka plan işlemleriyle otomatik olarak optimize edilerek daha gerçekçi ve dengeli görseller sunuyor. Bu yaklaşım, Samsung VXT AI Studio uygulamasının Kurulum kategorisinde Future Best of Show Ödülü almasıyla da tescillendi.

DEV EKRANLAR: ÖLÇEK VE SÜRÜKLEYİCİLİK

130 inç QPHX Micro RGB tabela, Samsung’un dev ticari tabela alanındaki varlığını genişleterek ISE 2026’da ticari lansmanını yaptı. Bu ekran, tüm ekran boyunca ince detay işleme için ayrı ayrı kontrol edilen mikro RGB LED arka ışıklarına sahip Micro RGB Teknolojisini kullanarak, ultra geniş formatlı kurulumlarda bile renk ifadesini garanti ediyor. Ayrıca, 105 inç QPDX, 5K çözünürlüğü 21:9 geniş ekran formatıyla birleştirerek hem dikey hem yatay kurulumu destekliyor. 115 inç QHFX ise ortam ışığından ve gün ışığından kaynaklanan yansımaları azaltmaya yardımcı olan yansımasız yüzeyiyle yüksek görünürlüğe sahip iç mekanlar için tasarlandı.

KURUMSAL: SORUNSUZ TOPLANTI VE KONTROL ODASI ÇÖZÜMLERİ

Samsung, kurumsal ortamlar için toplantı alanlarını basitleştiren ve iş birliğini destekleyen yüksek kalitede çözümler sergiledi. The Wall All-in-One, modüler ve bölüm tabanlı tasarımı sayesinde kurulumu büyük ölçüde basitleştirerek geleneksel LED kurulumlarından daha hızlı bir kurulum imkanı sunuyor. Ekran; kontrol, ses ve montaj donanımı dahil olmak üzere gerekli tüm çevre birimleriyle tek bir paket halinde geliyor. Ayrıca Samsung, Cisco sertifikalı entegrasyon ve Microsoft Express Install gibi iş birlikleriyle toplantı odası kurulumlarını ve video konferans deneyimlerini basitleştiren çözümlerini de vurguladı.

OTEL: ESNEK KONAKLAMA ENTEGRASYONU

Konaklama bölgesinde Samsung, oda içi ekranların bağımsız ekranlardan ziyade misafir deneyiminin bir parçası haline nasıl geldiğini vurguladı. The Frame for Hotel (model: HL03H), modern otel operasyonlarını desteklerken misafir odalarına doğal bir şekilde uyum sağlamak üzere tasarlanmış bir ekran olarak yoğun ilgi gördü. Bu ürün, Ekranlar (TV) kategorisinde TNT Ödülü ve AV Teknolojisi alanında Future Best of Show ödülüyle onurlandırıldı. Ayrıca LYNK Cloud platformu, otellerin birbirine bağlı TV'leri uzaktan yönetmesine, izlemesine ve misafirlerin dijital hizmetleri nasıl kullandığını daha iyi anlamasına olanak tanıyan İş Zekası yetenekleriyle tanıtıldı.

SINIF: EĞİTİMSEL EKRAN ÇÖZÜMLERİ

Samsung, İnteraktif Ekran WAFX-P (model: WA86FX-P) üzerinde eğitimcilerin kendi kişisel profillerine doğrudan giriş yapmalarını sağlayan NFC teknolojisini tanıttı. Eğitimciler, kişisel profillerine erişmek için sadece bir QR kodu veya NFC özellikli bir kimlik kartını tarayabiliyorlar. Bu seri, İnteraktif Beyaz Tahta kategorisinde TNT Ödülü ve Tech & Learning kategorisinde Future Best of Show Ödülü'ne layık görüldü.

KONTROL ODASI: BİRLEŞİK KOMUTA ORTAMLARI

Kritik görev kontrol odaları için tasarlanan Samsung The Wall MPF serisi, Black Seal Technology+ ile güçlendirilirken, derin siyahlar ve rafine kontrastlar sunuyor. Ayrıca, büyük ölçekli LED sistemlerinin kurulumunu ve işletimini kolaylaştıran Samsung LED Tabela Yöneticisi 2 (LSM2), Video Duvarı Yazılımı kategorisinde TNT Ödülü aldı.

HER ÖLÇEKTE GÜVENLİK

Samsung, donanımdan uygulama seviyesine kadar çok katmanlı güvenliği desteklemek için ticari ekran portföyüne Knox Güvenlik platformunu entegre etti. VXT ve LYNK Cloud dahil olmak üzere tüm platformlar, ISO/IEC 27001:2022 ve 27701:2019 gibi uluslararası alanda kabul görmüş standartlara göre sertifikalandırıldı.

STANDIN ÖTESİNDE: SEKTÖRE YÖN VERMEK

ISE 2026’da oyun, yayıncılık, tasarım, canlı etkinlikler ve medyayı tek bir yaratıcı programda birleştiren "Spark" adlı yeni bir vitrin lanse edildi. Ayrıca Samsung, bulut tabanlı içerik yönetiminin dijital tabelaları nasıl desteklediğini araştıran "VXT 4.0 ile Geleceği Keşfet" etkinliğine de ev sahipliği yaptı. ISE 2026, Samsung’un ticari ekranlardaki 17 yıllık liderliğini ve portföyünün işletmelerin değişen ihtiyaçlarıyla birlikte nasıl gelişmeye devam ettiğini bir kez daha vurguladı.