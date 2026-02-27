Yapı ruhsatı verilen binaların yüz ölçümü yüzde 2,6 arttı

2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 81,7'si belediyeler, yüzde 18,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

EN YÜKSEK YÜZ ÖLÇÜM PAYI İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN

2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 46,8 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,7 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN BİNALARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 1,5

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 0,1 ve yüz ölçüm yüzde 1,5 azalırken daire sayısı yüzde 3,1 arttı.

TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜN YÜZDE 84,7'Sİ BELEDİYELER TARAFINDAN VERİLDİ

2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 84,7'si belediyeler, yüzde 15,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

EN YÜKSEK YÜZ ÖLÇÜM PAYI YÜZDE 69 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 32,6 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,4 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Böylece Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,5, daire sayısı yüzde 13,8 ve yüz ölçüm yüzde 2,6 arttı.