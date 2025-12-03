Samsung ve GAİN'den Türkiye'de stratejik ortaklık

GAİN ve Samsung Electronics güçlerini birleştirerek Türkiye’de dijital izleme deneyimini yeniden tanımlayan kapsamlı bir iş birliğine imza atıyor.

İçerik, teknoloji ve erişilebilirliği bir araya getiren stratejik iş birliği kapsamında ilk olarak 2026 yılında satılan yeni nesil Samsung TV’lerde GAİN uygulamasının önden yüklenmiş olarak geleceği ve kumandalarda özel bir “GAİN butonunun” yer alacağı açıklandı.

Değişen izleme alışkanlıklarına ve tüketicinin artan ihtiyaçlarına yanıt verme hedefiyle hayata geçirilen bu teknolojik iş ortaklığı; dijital yayıncılık için de önemli bir kilometre taşını simgeliyor.

“TEKNOLOJİK İŞ ORTAKLIĞI”

Teknoloji devi Samsung ve Türkiye’nin öncü dijital içerik platformu GAİN, bugün düzenledikleri basın toplantısıyla kapsamlı bir “Teknolojik İş Ortaklığı” başlattıklarını duyurdu. İki marka, önümüzdeki dönemde teknoloji ve içeriği bütünleştiren pek çok yenilikçi projeye imza atacaklarını açıklarken, bu vizyonun ilk somut adımını da kamuoyuyla paylaştı.

İzleyiciler, GAİN butonu ile menülerde gezinmek veya uygulama aramak zorunda kalmadan doğrudan GAİN dünyasına geçebilecek. Ayrıca Samsung kullanıcılarına özel GAİN içerik kategorilerine ve belirli içeriklere erken erişim avantajına sahip olacak. Tiyatro oyunları ve diğer sahne sanatları gibi görsel içerikler, Samsung’un yeni nesil teknolojisi sayesinde evde tiyatro deneyimini zirveye taşıyacak.

SAMSUNG TV’LERE GAİN UYGULAMASI OTOMATİK OLARAK YÜKLENECEK

Bununla birlikte 2020 yılından itibaren üretilen Samsung TV’lere GAİN uygulaması otomatik olarak yüklenecek. GAİN ve Samsung ortaklığı aynı zamanda içerik üreticiliği kapsamında Samsung'un Avrupa’daki ilk, dünyadaki ikinci (Brezilya’dan sonra) lokal içerik iş birliği olma unvanını taşıyor.

"SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Basın toplantısında konuşan Samsung Türkiye Ses ve Görüntü Sistemleri İş Birimi Pazarlama Direktörü İbrahim Akdağ, bu ortaklığın bir ürün iş birliğinden çok daha fazlası olduğunu belirterek şunları söyledi:

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte kısa bir süre önce hayal bile edemediğimiz özelliklerle donatılan yeni nesil TV’ler; oyundan sanata, eğlenceden spora, dünyayla etkileşim kurmanın yeni bir yolunu sunmaya başladı. Bu dönüşümün merkezinde yer alan Samsung Electronics, Vision AI ile desteklenen, yapay zekâ odaklı yeni TV’leriyle bu yeni dönemin öncülerinden biri. Samsung TV’leri ön plana çıkaran bir diğer özelliğimiz de Tizen işletim sistemi sayesinde zengin içerikleri zahmetsiz şekilde sunmamız. Bu güç birliği, Samsung'un günlük yaşamı zenginleştiren içerik tabanlı deneyimleri sürekli genişletme konusundaki kararlılığını yansıtıyor ve kumanda entegrasyonunun ötesinde bir güç birliğini temsil ediyor. Birlikte yıl boyu heyecanlı projeler üreteceğiz ve bu iş birliğini kullanıcılarımıza olabilecek en keyifli şekilde yansıtacağız. Ayrıca Gain kullanıcılarına Samsung ekosisteminde de özel avantajlar sunacağız.

"GAİN OLARAK ÇOK GÜÇLÜ BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİNDEYİZ"

GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür LLM. Av. Aliye Ertuğrul ise iş birliğinin stratejik önemine değindi:

Kurulduğumuz günden bu yana izleyicisine değer veren ve yenilikçi içerikler üretmeyi kendimize vazife bildik. Ama biliyoruz ki iyi içerik, güçlü teknolojiyle buluştuğunda gerçek anlamını buluyor. GAİN olarak çok güçlü bir dönüşüm sürecindeyiz. Teknolojik anlamda altyapımıza ve içeriklerimize büyük yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu yüzden dünya teknoloji devi Samsung ile kıymetli bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu ortaklıkla Haziran 2026’dan itibaren yeni nesil Samsung TV kumandalarında özel GAİN butonu sayesinde izleyiciler tek dokunuşla GAİN’e ulaşabilecek. Bize göre bu, Türkiye’de dijital yayıncılığın geldiği seviyenin güzel bir göstergesi. Bu iş birliği, içerik ve teknolojiyi bir araya getirerek zaman kaybettirmeyen bir izleme deneyimi sunuyor. İş birliği aynı zamanda global standartlara gelme planlarımızın bir adımıdır. Umuyoruz ki anlaşmamız 2026’dan sonra da kapsamı genişleyerek devam edecek.

STRATEJİK VE KAPSAMLI BİR ORTAKLIK

GAİN ve Samsung’un birleşen güçleri, izleyicilere zahmetsiz, erişimi kolay ve kaliteli bir dijital izleme deneyimi sunarken, Türkiye’de içerik ve teknolojiyi buluşturan yenilikçi bir standart oluşturuyor. Sadece bir kampanya veya geçici bir entegrasyon olmanın ötesinde, stratejik ve kapsamlı bir ortaklığı temsil ediyor. Samsung’un Avrupa’daki en büyük yerel iş birliği olarak tanımlanan bu anlaşma; dijital izleme deneyiminin hem bugünü hem de geleceğini şekillendiren bir dönüm noktası olma hedefiyle öne çıkıyor.