Samsunlu balıkçılar yeni sezonu iple çekiyor

Balık sezonu 15 Nisan'da son buldu ve balıkçılar sezonun açılması için eylül ayının gelmesini bekliyor.

Büyük tekneler balıkların soyunun devam etmesi için avcılığa ara verdi. Sadece olta balıkçıları ve 12 metreden küçük amatör tekneler balık avına çıkabiliyor.

Bu dönemde çiftlik balıkları tezgahlarda daha çok yer almaya başladı.

Samsun'da da kültür balıklarının satışından umduğunu bulamayan balıkçılar, yeni sezonu iple çekiyor.

İHA'nın haberine göre, denizlerde av sezonun kapanmasıyla birlikte balık satış tezgahlarını levrek, çipura, alabalık, somon, yayın, kefal ve sazan gibi kültür-tatlı su balıkları süslemeye başlamıştı.

Karadenizlilerin gözdesi hamsi ve istavrit

Hamsi, istavrit, barbun ve mezgit gibi balıkları tüketmeyi kültür balıklarından daha çok tercih eden Karadeniz insanı yaz balıklarına rağbet göstermeyince balık satıcıları da denizlerdeki balık av sezonunu iple çekmeye başladı.

"Fiyatlar uygun ama balığa rağbet yok"

Vatandaşların kültür ve tatlı su balıklarına ilgi göstermediğine değinen balık satıcısı Onurcan Köse, “Şu anda tezgahları yaz balıkları süslüyor. Alabalık 35, somon 50, sazan 30, yayın 50 ve kefal de kilo bazında 30 liradan satılıyor. Fiyatlar uygun ama balığa rağbet yok. Havaların sıcak olması ve piyasanın durgunluğu işlerimize olumsuz yansıyor. Karadeniz insanı mezgit, hamsi, barbun ve istavrit gibi küçük balıkları daha çok seviyor. Kültür balıklarına ilgi biraz daha az.

Levrek 90 liradan 140 liraya çıktı

Levreği 90, çipurayı da 80 liraya satıyorduk. Şu an çipura 130, levrek 140 lira oldu. Fiyatı pahalı olduğundan dolayı bizler de alıp tezgaha koyamıyoruz. Vatandaşlar da zaten o fiyatlara levrek ve çipuraya ilgi göstermiyor.

Kurban'da işler daha da düşecek

Önümüzde Kurban var. Kurban Bayramı ve sonrasında işlerimiz daha da düşecek. Yeni sezona kadar kültür balıkları satarak ayakta kalmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Fiyatı artan balıklar tezgaha konamıyor

Öte yandan Samsun’da levrek ve çipura fiyatları geçen aya göre kilo bazında 50 lira birden artınca tezgahlardaki yerini kaybetti. Balık satıcıları, fiyatı yüksek olan levrek ve çipurayı satmak için tezgahlarına koymadıklarını belirtti.