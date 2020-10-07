Sanayi ihracatı eylül ayında yılın en yüksek seviyesine çıktı

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinden sıyrılarak eylülde hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş kaydederek sanayi ihracatı, 12.3 milyar dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülke ekonomileri içinde sanayi üretimi çok önemli. Koronavirüs salgını tüm ülkelerin ekonomisini etkilerken, sanayi üretimlerini durma noktasına getirdi. Ham madde ve yan sanayi konusunda birbirine bağlı olan ülkelerle, üretim fabrikaları salgının ortasındaki bölgelerde kalanların sanayileri durakladı.

İhracat açısından Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerini bünyesinde barındıran sanayi sektörü de yılın 9 ayında düşüş kaydederek bu durumdan nasibini aldı.

EYLÜLDE SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ÇARKLARI YENİDEN DÖNMEYE BAŞLADI

Buna karşın normalleşme yolunda yapılan hamleler ve ekonomi yönetiminin iş dünyasını destekleyici adımları sayesinde eylül ayında sanayi sektöründe çarkların yeniden dönmeye başladı.

SANAYİ İHRACATIMIZ, EYLÜLDE GEÇEN AYA KIYASLA YÜZDE 30,5 ARTTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin sanayi ihracatı, eylülde geçen aya kıyasla yüzde 30,5 arttı. Söz konusu artış oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6 düzeyinde gerçekleşti. Sektör eylülde 12 milyar 277 milyon 958 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ocak-eylül dönemindeki dış satım hacmi 88 milyar 921 milyon 495 bin dolar oldu.

SANAYİDE 16 ALT SEKTÖRÜN TAMAMI İHRACATINI ARTIRDI

Sanayi sektörünü oluşturan 16 alt sektörün tamamında ihracatın eylülde bir önceki aya göre artması dikkati çekti. Bu dönemde en fazla ihracat artışı ise otomotiv sektöründe gerçekleşti.

Otomotiv sektörünün ihracatı eylülde bir önceki aya göre yüzde 68,6 artarken, bunu yüzde 68,1'le mücevher, yüzde 58,7'yle savunma ve havacılık, yüzde 37,1'le diğer sanayi ürünleri, yüzde 33,6'yla deri ve deri mamulleri, yüzde 33,2'yle gemi ve yat, yüzde 31,6'yla halı, yüzde 25,4'le çelik sektörü, yüzde 24,7'yle elektrik-elektronik, yüzde 22,8'le iklimlendirme sanayi, yüzde 21,6'yla demir ve demir dışı metaller, yüzde 21'le tekstil ve ham maddeleri, yüzde 20,4'le makine ve aksamları, yüzde 18,8'le kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 16,3'le hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 8'le çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleri izledi.