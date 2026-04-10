Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,2 arttı

Şubat 2026 Sanayi Üretim Endeksi'ne göre sanayi üretimi aylık yüzde 2,6 ve yıllık yüzde 2,2 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı sanayi üretimini açıkladı.
2026 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2026 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,6 azaldı.
