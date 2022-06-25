Sanayicinin girdi maliyetleri düşürmek için önemli adım

Ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri düşürüldü. Böylelikle sanayici üretim yaparken rahat bir nefes almış olacak.

Küresel anlamda yaşanan ekonomik sorunlara çözüm arayışlarından birisine Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) aynı zamanda karar verdi.

Yurt içinde yerli üretimi olmayan girdi mahiyetindeki ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesinin nedeni, sanayicilerin girdi maliyetlerini aşağıya çekmek ve rekabet gücünü artırmak alarak açıklandı.

Karar, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Bazı sanayi ürünlerine yönelik karar yayınlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı sanayi ürünlerine yönelik İthalat Rejimi Kararı'nda değişiklik yapıldı.

Sanayicilerin girdi maliyetlerini AB de düşürdü

Kararla, Türkiye'de yerli üretimi olmayan girdi mahiyetindeki ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri sanayicilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla AB ile eş zamanlı olarak düşürüldü.