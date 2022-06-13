Sanayide çarklar hızlı dönüyor

Ekonomistler takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artmasını bekliyordu, yüzde 10,8 ile veri bu beklentinin üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı sanayi üretim verisini aktardı. Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.

"Türkiye sanayisinde çarklar dönüyor"

TÜİK'in açıkladığı nisan ayı sanayi üretimini Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Alçın, Ensonhaber için yorumladı:

"Sanayi üretimi yıllık bazda geçen ay olduğu gibi artış eğilimini sürdürüyor. Fakat aylık bazda bir değişim olmadı. Mart ayı ile nisan ayı arasında bir değişiklik yok. Fakat mart ayında aylık bazda 1,7 oranında azalmıştı. Şubat sonrasında ortaya çıkan hafif yavaşlama eğilimi mart ve devamında nisan ayında da devam ettiğini görüyoruz. Ağırlıklı olarak üretim maliyetlerindeki artış başta enerji olmak üzere, belli oranda etkili. Öte yandan da pandemi döneminde büyük ölçüde yurt dışı taleple karşı karşıya kalan sanayi, toparlanma dönemi ya da normalleşme sürecinde bu talebin yavaş yavaş çekiliyor olmasıyla birlikte aslında kendi normuna geri dönüş yapıyor. Tabii yıllık bazda artış yüzde 10'un üzerinde.

Yüksek teknoloji alanında sanayi üretiminin ciddi oranda arttı

Özellikle de tabii altını çizmemiz gereken iki unsur var. Bunlardan birisi yüksek teknoloji. Özellikle bu sanayi üretiminde yüksek artış olan dönemlerde dahi yüksek teknoloji kısmına yeteri kadar yansımadığını görüyoruz. Fakat, bu ay gelen veri hem aylık bazda hem de ayılık bazda yüksek teknoloji alanında sanayi üretiminin ciddi oranda arttığını gösteriyor. İlk sırada bu yer alıyor. Yüksek teknoloji alanında aylık bazda yüzde 23,5'luk bir artış ve yıllık bazda da yüzde 30'luk artış var.

Bu sanayinin orta ve uzun vadede dönüşümü değerlendirdiğimizde önemli bir veri olarak karşımıza çıkar.

Rusya-Ukrayna savaşının tetiklemiş olduğu petrol fiyatlarının etkisi görüldü

Enerji ve elektrik, gaz-buhar kısmındaysa aylık bazda gerileme olduğunu görüyoruz. Burada özellikle Rusya-Ukrayna savaşının tetiklemiş olduğu petrol fiyatlarının da büyük etkisi var. Yine kur etkisiyle bunun ülkeye daha artmış biçimde yansıması da görüyoruz."