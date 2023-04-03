Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30 santimetre daha arttı Kuraklık sinyali veren göller, son haftalarda artan yağışlarla birlikte tekrar doluluk seviyesini artırdı.

AA

Sapanca Gölü'nde kuraklık haberleri yerini su seviyesinin yükseldiğini belirten haberlere bıraktı.

Ocak ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yeteri kadar kar ve yağmur yağmaması nedeniyle 30,94 metreye kadar gerileyen göldeki seviye, yağışların etkisiyle 20 Mart itibarıyla 31,36 metre ölçülmüştü.

Seviye son günlerde 30 santimetre daha arttı

Sakarya'da son günlerde kentte hakim olan etkisini gösteren yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 30 santimetre daha yükseldi.

Su seviyesi 31,66 metre oldu

Göldeki su seviyesi 30 santimetre daha yükselerek 31,66 metreye ulaştı.

Tam seviyeye ulaşması umudu var

Maksimum seviyesi 32,20 metre olan gölde, nisan yağmurlarıyla doluluğun tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.