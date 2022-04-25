Batman’ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, bu yıl daha az bulunması nedeniyle kilosu 1.000 liradan adeta yok satıyor.

Sason'da yüksek dağlarda yetişen zuzubak otu, yemeklere konuluyor ve birçok hastalığa iyi geliyor.

Zuzubak dağ köylülerinin geçim kaynağı

Sason ilçesinde 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser Dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu.

Az bulunuyor diye, 1 kilogramı 1.000 lira

İHA'nın haberine göre özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu, bölgede azalması nedeniyle bu yıl 1 kilogramı 1.000 liradan alıcı buluyor.

Sason'da zuzubak otunun kilosu 1.000 liraya çıktı VİDEO

"Sason’da en yüksek dağlarda bulunur"

Zuzubak otunun çok şifalı olduğunu belirten yöre halkından Fersende Bilmez, "Her dilde Zuzubak olarak bilinir. Yüksek kesimlerde, taşlı alanlarda yetişiyor. Her yerde yetişmez. Bir kilosu bin lira civarındadır. Sason’da en yüksek dağlarda bulunur. Çok güzel bir kokusu var. Yemeğe katılınca yemeğin kokusu da çok güzel oluyor.





Yetişme süresi 1 ay

Yetişme süresi yaklaşık bir aydır. Bir ay içerisinde olup bitiyor. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Çok şifalı bir bitkidir." dedi.