Savaşın etkisinde kömür fiyatları güçlü yükseldi

İsrail'in, ABD'nin desteğiyle İran'a saldırmasının ardından enerji fiyatlarında artış yaşandı.

Petrol ve doğalgaza odaklanıldı ancak kömür fiyatları da bunlara paralel olarak artış gösterdi.

Riskleri artıran gerilim, artan navlun maliyetleri ve yakıt ikamesi etkisiyle küresel kömür fiyatlarında da güçlü bir yükselişe yol açtı.

Kömür fiyatlarının büyük ölçüde doğal gaz fiyatlarından etkilendi.

KÖMÜR FİYATLARI ARTTI

Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve doğalgaz arzına yönelik endişeler gaz fiyatlarını yükseltirken, artan sevkiyat maliyetleri ve taşımacılıktaki gecikmeler de kömür fiyatlarında yükselişe sebep oldu. Bu da global ölçekte referans alınan Newcastle ve Rotterdam borsalarında rekor artışlar görülmesinde etkili oldu.

115,8 DOLARDAN 138 DOLARA

Asya'da referans Newcastle kömür vadeli işlemleri 27 Şubat'ta ton başına 115,80 dolardan kapanmıştı.

Söz konusu fiyat 9 Mart'ta 138 dolara kadar yükselirken bu rakam, Aralık 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Bu borsada 10 Mart kapanış fiyatı, ton başına 133,65 dolar olarak kaydedildi.

API2 Rotterdam Kömürü de 27 Şubat'ta kapanışı ton başına 106 dolarken, 9 Mart'ta 132 dolardan işlem gördü.

Bu rakam Mayıs 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Söz konusu borsada 10 Mart kapanışı ton başına 121 dolardan gerçekleşti.