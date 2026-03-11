ETİD, iftarında e-ticaret sektörünü bir araya getirdi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın da katılım gösterdiği ve e-ticaret ekosisteminin pazar öncülerini, uzmanlarını, perakendecileri, dağıtımcıları ve entegratörleri buluşturan iftar programında, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu, “2025 yılı e-ticaret için 100 milyar dolarlık bir hedefimiz vardı. Düşüncemiz 100 milyar dolarlık bu hedefi aştığımız yönünde.” dedi.

ETİD, geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğini, Wyndham Grand İstanbul’da gerçekleştirdi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın katılım gösterdiği iftarda e-ticaret ekosisteminin pazar öncüleri, uzmanları, perakendeciler, dağıtımcılar ve entegratörler buluştu. Hepsiburada, PttAVM ile Trendyol’un ana sponsor, ebebek, Uber ve Yemeksepeti’nin ise sponsor olduğu gecenin açılış konuşmasını, ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu yaptı.

“DÜŞÜNCEMİZ 100 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİ AŞTIĞIMIZ YÖNÜNDE”

Konuşmasına davetlilere teşekkür ederek başlayan Çevikoğlu, iftar programı sayesinde sektör paydaşlarıyla yeniden buluşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Her sene geleneksel olarak düzenledikleri iftara bu sene de yoğun bir katılımın olduğunu ve bundan çok memnuniyet duyduklarını belirten Çevikoğlu, “2025 yılı e-ticaret için 100 milyar dolarlık bir hedefimiz vardı. Sektörümüze yönelik bu veriler mayıs ayında Bakanlığımız tarafından açıklanıyor ama bizim düşüncemiz 100 milyar dolarlık bu hedefi aştığımız yönünde. E-ticaret geçen senelerde olduğu gibi bu sene de büyümeye devam ediyor. Günümüzde sektörümüzde entegrasyonlarla büyümek oldukça önem taşıyor. Değişik disiplinlerin ve sektörlerin birbirileriyle entegrasyonu dünyanın gündeminde şu anda. Artık ‘her şeyi kendimiz yapacağız’ devri geçti. Herkes bildiği işi iyi yapsın ve onlarla entegre olalım. Bizim de dernek olarak tür gençlere ve girişimcilere bu alandaki desteğimiz devam ediyor.” dedi.

2025 YILI E-TİCARET HACMİ 4,6 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Küresel ekonomik büyümenin zayıf seyrettiği, dış ticaret artış hızının tarihsel ortalamanın altında kaldığı, ticaret savaşları ve korumacılık eğilimlerinin giderek güç kazandığı bir dönemden geçildiğini anlatan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bölgede yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü dile getirdi.

Gürcan, 2025 yılı son çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3,4 artarak ekonominin son 22 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı gösterdiğini belirterek, "GSYH 1 trilyon 596 milyar dolara ulaşmıştır. Bu büyüme performansında ihracatın da katkısı belirleyici oldu. 2025 mal ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolara yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaretin gün geçtikçe geliştiğini söyleyen Gürcan, "2019'da Türkiye'de e-ticaret hacmi 136 milyar lira iken, 2024'te bu rakam 21 kat arttı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin 2025 yılı e-ticaret hacmi 4,6 trilyon liraya yaklaştı." diye konuştu.

Gürcan, e-ticaret pazarının ve hacminin sürekli olarak büyümeye devam ettiğini belirtti. Bakanlık olarak sektöre yönelik yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Gürcan, şunları kaydetti:

Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz alıcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirildiği, satıcıların öngörülebilir koşullarda faaliyet gösterdiği ve piyasa aktörleri arasında adil dengenin sağlandığı e-ticaret ekosistemini tesis etmek. Bu doğrultuda e-ticarete güveni artırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecek, ihtiyaç duyulması halinde idari tedbirleri hayata geçireceğiz. Bu bilinçle hareket ederek bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sizlerle iş birliği yaparak sorunlara karşı en iyi çözümleri üreteceğimize yürekten inanıyorum.