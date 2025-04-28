SEDDK, araç sigortalarında yeni dönemi açıkladı

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu (SEDDK), motorlu araç sigortalarında tam veya ağır hasar uygulamalarında yeni döneme dair açıklama yaptı.

Buna göre, tam veya ağır hasar tespitine ilişkin kriterler yeniden belirlendi, eksper atama zorunluluğu getirildi ve yapılan işlemlerin SMB üzerinden takibine olanak sağlandı.

"TAM HASAR TANIMI"

Eğer aracın hasar tutarı, rayiç değerini aşar ve onarım mümkün olmazsa, araç "tam hasar" olarak kabul edilecek.

"AĞIR HASAR TANIMI"

Ayrıca, rayiç değerin yüzde 60’ını aşan hasar veya kritik parçaların zarar görmesi durumunda ise araç "ağır hasar" statüsünde işlem görecek.

HASAR GÖREN ARACI ALACAKLAR DOĞRU BİLGİLENDİRİLMİŞ OLACAK

Trafik güvenliğinin sağlanması ve hasar gören araçları satın alacak vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşabilmeleri için yapılan düzenlemeye ait, SEDDK'dan yapılan açıklama şöyle:

Yapılan düzenleme ile trafik güvenliğinin sağlanmasına ve hasar gören araçları satın alacak vatandaşlarımızın doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

YENİ KRİTERLER BELİRLENDİ

Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla Kurumumuzca motorlu araç sigortalarında hasar gören aracın hangi koşullarda tam veya ağır hasara uğrayacağına yönelik kriterler belirlenmiştir.

ARACIN "TAM HASARLI" SAYILMASI

Buna göre, hasar tutarının; aracın rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda araç “tam hasar”, rayiç değerin yüzde 60’ını aşması veya Genelge’de belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç “ağır hasar” statüsünde işlem görecektir.

EKSPER ATAMA ZORUNLULUĞU

Tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesini teminen tespit işleminin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

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