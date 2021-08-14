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    Sel bölgelerinde kamu alacakları ertelendi

    Sel bölgelerinde kamu alacakları ertelendi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, sel bölgelerinde mücbir sebep hali ilan ederek, kamu alacaklarının yıl sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.08.2021 - 04:06
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 08:39
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    Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketlerinde, son belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybederken, birçok ev, iş yeri ve tarım arazisi hasar gördü.

    ERDOĞAN, AFET BÖLGESİ İLAN ETTİ

    Sel felaketinin ardından Kastamonu'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

    Kastamonu, Bartın ve Sinop afet bölgesi ilan edildi-Video

    Sel bölgelerinde kamu alacakları ertelendi #1

    MÜCBİR SEBEP HALİ YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı da bir açıklama yaptı.

    Söz konusu mücbir sebep hali nedeniyle kamu alacakları ertelenirken, bu hal 11 Ağustos tarihinden yıl sonuna kadar geçerli olacak.

    Sel bölgelerinde kamu alacakları ertelendi #2

    KAMU ALACAKLARI ERTELENDİ

    Her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ödeme süresi uzatıldı. Mücbir sebep döneminde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 17 Ocak 2022'ye kadar ertelendi.

    Vergi, ceza ve gecikme faizi ödemeleri ise 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldı.

    Sel bölgelerinde kamu alacakları ertelendi #3

    VERGİ BORÇLARI FAİZSİZ 24 AYA YAYILACAK

    Bu ilçelerdeki mükelleflerin vergi borçları faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilecek.

    Vergi borcu taksitlendirme imkanı için 15 Şubat 2022'ye kadar başvuru imkanı tanındı.

    Sel bölgelerinde kamu alacakları ertelendi #4

    Sel bölgelerinde kamu alacakları ertelendi #5

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