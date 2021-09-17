Selzedelerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi.

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da selzedelerin Ağustos, Eylül, Ekim ayı elektrik faturalarını 3 ay erteleme kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

ERTELEME İÇİN SON GÜN 15 EKİM

Karara göre, konut, işyeri ve tarımsal üretim elektrik aboneleri erteleme için 15 Ekim'e kadar başvuracaklar.