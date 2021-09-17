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- Selzedelerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi
Selzedelerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi.
- AA
- 17.09.2021 - 00:47
- Güncelleme : 17.09.2021 - 00:57
Kastamonu, Sinop ve Bartın’da selzedelerin Ağustos, Eylül, Ekim ayı elektrik faturalarını 3 ay erteleme kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
ERTELEME İÇİN SON GÜN 15 EKİM
Karara göre, konut, işyeri ve tarımsal üretim elektrik aboneleri erteleme için 15 Ekim'e kadar başvuracaklar.