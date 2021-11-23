Serbest piyasada çeyrek altın 1.140 lira

Dünyada altın fiyatları, küresel ekonominin etkisinde inişli çıkışlı seyrini sürdürürken sınırlı da olsa yükselişe geçti.

Dünyada altın fiyatları bugün yükseldi ancak yine de iki haftadan uzun bir sürenin dip seviyesine yakın seyretti.

ALTIN FİYATINDA DOLARIN ETKİSİ

Dolar, Joe Biden'ın Jerome Powell'ı ikinci dönemde de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı olarak görevlendirmesinin ardından oluşan faiz oranlarında öngörülenden daha erken artırıma gidileceği beklentileriyle değer kazanınca altının spot piyasadaki ons fiyatı, dün yüzde 2,1 düşüşle 5 Kasım'dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemesinin ardından, bugün yüzde 0,2 artışla 1,808.71 dolara yükseldi.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın 690,25 lira

Çeyrek altın 1.140,72 lira

Cumhuriyet altını 4 bin 640,25 lira

22 ayar bilezik gram fiyatı 631,71 lira

Tam altın 4 bin 560 lira

Yarım altın 2 bin 280 lira

14 ayar altın gramı 403,57 lira

18 ayar altın gramı 517,23 lira

Reşat altın 4 bin 548 lira

Hamit altın 4 bin 546 lira

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının hızlı artmasına neden olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.