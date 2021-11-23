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    Serbest piyasada çeyrek altın 1.140 lira

    Dünyada altın fiyatları, küresel ekonominin etkisinde inişli çıkışlı seyrini sürdürürken sınırlı da olsa yükselişe geçti.
    • REUTERS
    • 23.11.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 12:16
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    Serbest piyasada çeyrek altın 1.140 lira

    Dünyada altın fiyatları bugün yükseldi ancak yine de iki haftadan uzun bir sürenin dip seviyesine yakın seyretti.

    ALTIN FİYATINDA DOLARIN ETKİSİ

    Dolar, Joe Biden'ın Jerome Powell'ı ikinci dönemde de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı olarak görevlendirmesinin ardından oluşan faiz oranlarında öngörülenden daha erken artırıma gidileceği beklentileriyle değer kazanınca altının spot piyasadaki ons fiyatı, dün yüzde 2,1 düşüşle 5 Kasım'dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemesinin ardından, bugün yüzde 0,2 artışla 1,808.71 dolara yükseldi.

    Serbest piyasada çeyrek altın 1.140 lira #1

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

    Gram altın 690,25 lira

    Çeyrek altın 1.140,72 lira

    Cumhuriyet altını 4 bin 640,25 lira

    22 ayar bilezik gram fiyatı 631,71 lira

    Tam altın 4 bin 560 lira

    Yarım altın 2 bin 280 lira

    14 ayar altın gramı 403,57 lira

    18 ayar altın gramı 517,23 lira

    Reşat altın 4 bin 548 lira

    Hamit altın 4 bin 546 lira

    Serbest piyasada çeyrek altın 1.140 lira #2

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının hızlı artmasına neden olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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