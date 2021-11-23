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- Serbest piyasada çeyrek altın 1.140 lira
Serbest piyasada çeyrek altın 1.140 lira
- REUTERS
- 23.11.2021 - 11:13
- Güncelleme : 23.11.2021 - 12:16
Dünyada altın fiyatları bugün yükseldi ancak yine de iki haftadan uzun bir sürenin dip seviyesine yakın seyretti.
ALTIN FİYATINDA DOLARIN ETKİSİ
Dolar, Joe Biden'ın Jerome Powell'ı ikinci dönemde de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı olarak görevlendirmesinin ardından oluşan faiz oranlarında öngörülenden daha erken artırıma gidileceği beklentileriyle değer kazanınca altının spot piyasadaki ons fiyatı, dün yüzde 2,1 düşüşle 5 Kasım'dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemesinin ardından, bugün yüzde 0,2 artışla 1,808.71 dolara yükseldi.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın 690,25 lira
Çeyrek altın 1.140,72 lira
Cumhuriyet altını 4 bin 640,25 lira
22 ayar bilezik gram fiyatı 631,71 lira
Tam altın 4 bin 560 lira
Yarım altın 2 bin 280 lira
14 ayar altın gramı 403,57 lira
18 ayar altın gramı 517,23 lira
Reşat altın 4 bin 548 lira
Hamit altın 4 bin 546 lira
DESTEK VE DİRENÇ KONUMU
Analistler, dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının hızlı artmasına neden olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.