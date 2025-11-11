Sermaye piyasasında dolandırıcılık ve manipülasyon cezaları artırılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) temel öncelikleri arasında, yatırımcı güvenini zedelemeye yönelik her türlü piyasa bozucu eylem ve piyasa dolandırıcılığı fiiliyle mücadele yer alıyor.

Bu çerçevede, denetim birimlerince piyasa gözetim sistemleri kullanılarak gerekli analizler sürdürülüyor.

Tespit edilen vakalar için piyasa bozucu eylem veya piyasa dolandırıcılığı fiilleri kapsamında gerekli idari ve cezai süreçler uygulanıyor.

MANİPÜLASYONLA VE KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE DOZU ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Sermaye Piyasaları Kongresi'nde, manipülasyonla mücadele alanında cezaları artıracaklarını ve düzenleyici çerçeveyi güçlendireceklerini belirterek, "Eksiklikleri gidereceğiz ve önümüzdeki dönemde manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışılıkla mücadele dozunun da ötesine taşıyacağız." açıklamasında bulunmuştu.

FONLARI KÖTÜYE KULLANANLARA CEZA

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de fonları kötüye kullananlara ceza vermekten çekinmeyeceklerine dikkati çekmişti.

Mevcut kanuni düzenlemeler uyarınca tedbir ve yaptırımlar, gerçek ve tüzel kişilere uygulanabiliyor ve düzenlemelerde "birlikte hareket ve iştirak" hükümlerine ilişkin açık hükümler bulunmuyor.

Tüzel kişiliği bulunmayan fonlar aracılığıyla veya fonlar kötüye kullanılarak gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemlere ilişkin tedbir ve yaptırımlar bu nedenle sınırlı kalıyor.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMASI

SPK da manipülatif fiillerin sayı ve niteliğindeki değişimleri dikkate alarak, gerekli tedbir ve yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mevzuat değişikliği çalışması yürütüyor.

PİYASA DOLANDIRICILIĞINDA HAPİS CEZALARI ARTIRILACAK

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli çalışılarak Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği önerileri hazırlandı. Kanun değişikliği önerisi kapsamında, piyasa dolandırıcılığı suçuna ilişkin bazı değişiklikler yapılması öngörülüyor.

HAPİS CEZASI ARTIRILACAK

Planlanan değişiklikler kapsamında, piyasa dolandırıcılığı fiilleri yönünden cezai müeyyidenin caydırıcılığının artırılabilmesini teminen suçun 3 yıl olan alt sınırının ve 5 yıl olan üst sınırının yükseltilmesi planlanıyor. Böylece, suça yönelik hapis cezaları artırılmış olacak.

Piyasa dolandırıcılığı fiillerinin, yatırım fonları araç olarak kullanılarak işlenebildiği dikkate alınarak, yatırım fonları üzerinden yapılan işlemlerin de piyasa dolandırıcılığı suçuna sebebiyet verdiği açıkça düzenlenecek.

ETKİN PİŞMANLIK ÖDEMESİ YÜKSELTİLECEK

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunu işleyen kişilerin etkin pişmanlık gösterebilmesi için Hazine'ye ödenmesi gereken tutarın 500 bin lira olan alt sınırının yükseltilmesi hedefleniyor.