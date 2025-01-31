SGK'nın 2024'te yaptığı toplam rapor ödemesi: 33,7 milyar lira

AA

İlgili Kanunu'na göre, hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği yapılıyor.

SGK, 2024'te hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalılara toplam 33,7 milyar lira civarında geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı.

ÖDEMELER SİGORTALININ BANKA HESABINA YA DA PTT'YE

İstirahat raporları SGK'nın e-Ödenek programıyla elektronik ortamda düzenlenip, ödemeler aynı sistem üzerinden sigortalının talebi alınmaksızın PTT Bank'a veya sigortalılar tarafından SGK'ye bildirilen banka hesaplarına gönderiliyor.

Bu ödemenin, 3,8 milyar lirası iş kazası ve meslek hastalığı, 21 milyar liralık bölümü hastalık ve 8,9 milyar lirası analık kapsamındaki istirahat sebebiyle yapıldı.

BİR YILDA 90 GÜN SİGORTALI OLMAK ŞART

Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.

BORÇ OLMAMASI GEREKİYOR

Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için ayrıca, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

İŞ GÖRMEZLİĞİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDEN İTİBAREN ÖDEME YAPILIYOR

İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor.

ANNEYE, DOĞUMDAN ÖNCE VE SONRAKİ 8'ER HAFTA ÖDENİYOR

Hizmet akdiyle çalışanlar ile şirket ortakları hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.