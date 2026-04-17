Pide harcında tek tırnaklı eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi yenilendi.

Et ve et ürünleri, çikolata ve kakao ürünleri, bitkisel macun ürünleri, baharatlar, çeşni ve soslar, alkolsüz içeceklerle ilgili usulsüzlükler tespit edildi.

Çiğ dana pide harcında tek tırnaklı eti tespiti yapıldı.

Çikolatada, macunda, ginseng macunda, aromalı içeçekte ilaç etken maddesi bulundu.

GIDADA KULLANILMASINA İZİN VERİLMEYEN BOYA KULLANILDI

Tatlı toz biberde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya tespit edildi.

PASTACILIK ÜRÜNLERİNDEKİ HİLELER

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler arasında pastacılık ürünleri ve tatlılar, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, bitkisel yağlar ve arıcılık ürünlerinde hilelere rastlandı.

FISTIKLI SARMADA GIDA BOYASI

Fıstıklı sarmada gıda boyası bulundu.

Tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

Kebapta, dana sucukta ve Urfa kebapta kanatlı eti tespit edildi.

Piliç kebapta, piliç köftede ve piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti saptandı.

Dana kıymalı pide harcında sakatat (kalp) bulundu.

Pide iç harcında sakatat (taşlık) tespit edildi.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ