Manisa’da 'kırmızı altın' sezonu açtı: İlk kirazın kilosu 6 bin lira

Manisa’da baharın habercisi olarak görülen erkenci kirazda ilk hasat heyecanı yaşandı. Üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek sezonun ilk ürünlerini toplarken, ortaya çıkan fiyat dikkat çekti.

İLK HASAT SANCAKLI İĞDECİK'TE YAPILDI

Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı İğdecik Mahallesi’nde gerçekleştirilen hasat programında üreticiler, dalından topladıkları ilk kirazları alım merkezine ulaştırdı. Bölge, Türkiye’nin en erken kiraz hasadının yapıldığı yerlerden biri olarak biliniyor.

AÇIK ARTIRMADA REKOR FİYAT

Toplanan ilk ürünler için düzenlenen sembolik açık artırmada 50 kilogram erkenci kiraz, kilogramı 6 bin TL’den satıldı. Üretici Yusuf Bakar’a ait kirazları, tüccar Mesut Altıok satın aldı.

PROTOKOL DE HASADA BAŞLADI

Hasat programına Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli ile Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökmen Kaya da katıldı. Yetkililer, üreticilerle birlikte kiraz toplayarak sezonun başlangıcına eşlik etti.

İHRACAT ROTASI AVRUPA VE RUSYA

Yetkililer, ilk ürünlerin başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edileceğini belirtti. Erkenci kirazın dış pazarda önemli talep gördüğü ifade edildi.

REKOLTE UMUDU YÜKSEK

Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayının verimi olumsuz etkilediğini hatırlatan yetkililer, bu sezon ise üretimin daha yüksek olmasının beklendiğini dile getirdi.

Sezonun ilk ürününün yüksek fiyatla alıcı bulması, üreticiler için moral kaynağı oldu. Bölgedeki üreticiler, yeni sezondan umutlu olduklarını ifade etti.