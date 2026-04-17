Vedat Işıkhan: Hemofili hastalarına destek olmaya devam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla, hemofili hastası vatandaşlara destek olmaya devam edildiğini belirtti.

Vedat Işıkhan, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Geri ödeme listemizde yer alan 66 hemofili ilacı sayesinde tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırdık. 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 4 bin hemofili hastamızın tedavi giderlerini karşıladık. Kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme listemize dahil ettik.

Tedavilere ev ortamında kolaylıkla erişim imkanı sunduk. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığı ile vatandaşlarımızın daha iyi tedavi hizmetlerinden yararlanmaları için adımlar atmayı sürdüreceğiz.