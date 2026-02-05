SGK prim borçlarına yeni kolaylık: Yüzde 10 peşinat şartı kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcu ödemelerinde vatandaşları rahatlatacak yeni bir adım attı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı aktarıma göre, yapılan düzenlemeyle, tecil ve taksitlendirme başvurularında aranan yüzde 10 peşinat zorunluluğu kaldırıldı.

Ayrıca ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesi mümkün hale geldi.

"PRİM BORCU ÖDEMELERİNDE KOLAYLIK"

Bakan Işıkhan'ın mesajındaki ifadeleri şöyle: