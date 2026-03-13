SGK: Son 5 yılda 650 bin değil 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), medyada geniş yer bulan 650 bin kişinin emekliliğin iptali haberlerine açıklık getirdi.

SGK, yayımladığı mesajında "Bazı basın organlarında yer alan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda son 5 yılda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir." dedi.

Kurumun açıklamasının tam metni ise şöyle:

"Bazı basın organlarında yer alan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği duyulmuştur.

"BELİRTİLEN RAKAM SAHTE SİGORTALI SAYISINI İFADE EDİYOR"

2021-2025 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan yoğun denetim ve incelemeler sonucu 560 bin 540 kişi, sahte sigortalı olarak tespit edilmiştir. Belirtilen rakam, yalnızca sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısını ifade etmekte olup, emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımamaktadır.

"12 BİN 209 KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ"

Yapılan bu incelemelerin sonucunda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir.

4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin emekliliği iptal edilmiştir.

4-b (Bağ-Kur) kapsamında 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edilmiştir.

Doğru bilgi için sosyal medya hesaplarımız ve internet sitemiz üzerinden yapılan açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir."

Sahte sigortalı sayısı: 560 bin 540 kişi

Emekliliği iptal edilen kişi sayısı: 12 bin 209 kişi