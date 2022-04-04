SGK, yurt dışı sürelerini borçlanarak aylık bağlananları mercek altına aldı

SGK, yurt dışı sürelerini borçlanarak aylık bağlananlara ilişkin duyuru yayınladı. Bu duyuruya göre, aylık alanların aynı anda sosyal yardım almaları ya da yurt dışında çalışma durumu denetlenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurt dışı sürelerini borçlanarak aylık bağlananlara yeni bir uygulama getirdi. Mükerrrer ödeme almamaları için inceleme yapılacağını aktardı. Yurt dışı sürelerini borçlanarak aylık bağlananların durumlarının denetlenerek, maaş alırken aynı anda yardım da almaları durumunda aylıklarının kesileceği bildirildi.

GELİR DURUMUNU BELİRTİR BELGENİN, AYLIĞIN BAĞLANDIĞI MERKEZE GÖNDERİLMESİ İSTENDİ

Yurt dışında bulundukları 6 aydan sonraki üç ay içerisinde, ilgili evraklarının aylığı bağlamış olan sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine göndermeleri gerektiği bildirildi.

AYLIK ALMA ŞARTLARININ DEVAM EDİP ETMEDİĞİ KONUSU ARAŞTIRILIYOR

SGK'dan yapılan açıklamada, 3201 sayılı Kanuna göre, yurt dışında geçen sürelerini borçlanarak malullük, yaşlılık, emekli aylığı bağlananların, aylık alma şartlarının devam edip etmediği konusunun, SGK tarafından gerekli görülen zaman ve hallerde araştırıldığı belirtildi.

AYLIKLAR, SOSYAL YARDIM ALINIYORSA KESİLECEK

Açıklamada ödenmekte olan aylıkların, ilgililerin yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışması, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alması halinde kesildiği kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN EMEKLİ AYLIĞI ALANLAR, YURT DIŞINA ÇIKTIKLARINDA SOSYAL DURUM BELGESİ GÖNDERECEK

SGK'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden her yıl aldığı kayıtlara göre, altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunduğunu tespit ettiği aylık sahiplerinden, yurt dışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri üç ay içinde Kuruma göndermelerini istediği aktarıldı.

BELGE GÖNDERMEYENİN AYLIĞI KESİLECEK

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstenen belgeleri üç ay içinde göndermeyenlerin aylıklarını ise bildirim yapmaksızın durdurabilmektedir. Bu nedenle, altı aydan fazla yurt dışında bulunan aylık sahiplerinin, ödenmekte olan aylıklarının durdurulması yönünde bir işlemle karşılaşmamaları için '3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi'ni, yurt dışında bulundukları altı aydan sonraki üç ay içerisinde, aylığı bağlamış olan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine göndermeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir."