SGK’nın finansal kapsamı genişletiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sağlık alanında yürütülen bilimsel araştırmaları ve teknoloji geliştirme çalışmalarını desteklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Resmi Gazete’de yayımlanan karar sayesinde; AR-GE kapasitesini artırmak ve tıbbi inovasyonu teşvik etmek için finansman kapsamını genişlettik.

“SAĞLIK HİZMETLERİNİ SGK FİNANSMANI ALTINA ALDIK”

Belirli şartları taşıyan kamu hastaneleri ile devlet üniversitelerindeki klinik araştırmalarda sunulan genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık hizmetlerini SGK finansmanı altına aldık.



Böylelikle genel sağlık sigortalı vatandaşlarımız en modern ve yenilikçi tedavi yöntemlerine daha kolay ulaşacak, akademi dünyamızın desteğiyle ülkemizin inovasyon gücüne destek olacağız.

GSS KAPSAMINDAKİ SAĞLIK HİZMETLERİNE SGK FİNANSMANI

Buna göre TÜSEB destekli ve Sağlık Bakanlığı onaylı projelerde klinik araştırmalarda sunulan genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık hizmetleri, SGK finansmanı kapsamına alınıyor.

Bu kararda amaç, hem tıbbi inovasyonu teşvik etmek hem de vatandaşlara en modern tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırmak olarak açıklandı.