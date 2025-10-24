Sigara ve cep telefonunda ÖTV oranları değişti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Perakende satış fiyatlarına etki eden özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı, cep telefonu ve sigarada yeniden belirlendi.

Böylece cep telefonlarında yerli imalatın desteklenmesi ve bunun bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Tütün ürünlerine yönelik düzenlemeyle de sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlanıyor.

Sigara ve bazı cep telefonlarında ÖTV oranları yeniden düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CEP TELEFONLARI İÇİN ÖTV DÜZENLEMESİ

Bir diğer kararla da bazı cep telefonları için ÖTV oranlarına esas matrahlar yeniden belirlendi.

Buna göre, ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak.

YERLİ İMALAT DESTEKLENECEK

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, söz konusu düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve düzenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

YENİ ÖTV MİKTARLARI

Matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için: ÖTV yüzde 25

Matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için: ÖTV yüzde 40

Diğerleri için ise: ÖTV yüzde 50

TELEFONDAN ALINAN VERGİLER

Telefonlardan alınan vergiler:

Kültür ve Turizm Bakanlığı payı: Yüzde 1

TRT bandrolü: Yüzde 12

ÖTV: Yüzde 25, 40, 50

KDV: Yüzde 20

SİGARALARIN ÖTV ORANI YÜZDE 50'DEN YÜZDE 45'E İNDİRİLDİ

Kararla, sigaralar için ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Sigaraların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e indirildi ve maktu vergi tutarları artırıldı.

Sigarada yeni ÖTV miktarı: Yüzde 45

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle herhangi bir vergi kaybı olmayacak şekilde artışa gidildi.

SİGARA FİYATININ ENFLASYONA ETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI AMAÇLANIYOR

Söz konusu düzenlemeyle, verginin kompozisyonu değiştirilerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlandı. Böylece bütçe hedefiyle uyumlu maliye politikası adımı atılması hedeflendi.

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ İLE YENİ SİGARA FİYATLARI

Yeni düzenlemeye göre bir paket sigaradaki her dal için 1,975 TL asgari maktu vergi alınacak.

Ayrıca maktu vergi 16 liraya yükseltildi.

Böylece KDV dahil bir paket sigaradaki toplam vergi tutarı 65,44 liradan 66,6 liraya çıktı.

Bu artışın sigara fiyatlarına ortalama 1 TL civarında yansımasını bekliyor.

Aynı kararla, asgari maktu ÖTV tutarı yaklaşık yüzde 6,9 düşürülerek 2,1189 TL'den 1,9750 TL'ye çekilirken, maktu ÖTV tutarı ise 12,1495 TL'den 16 TL'ye çıkarılarak yaklaşık yüzde 31,7 artırıldı.