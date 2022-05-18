Dünyanın farklı yerlerinden ham olarak aldığı taşları işleyen mücevher uzmanı, 22 ülkeye ihraç ediyor. İhraç edilen ülkeler arasında İsrail ve Amerika da var.

Siirtli Yunus Acet, hobi olarak başladığı mücevher işini profesyonelliğe döktü.

Ham olarak aldığı farklı taşları işleyip 22 ülkeye ihraç eden Acet, işlediği taşlara talebin her geçen gün arttığını söylüyor.

“22 ülkeye mücevher ihraç etmekteyiz”

İHA’ya konuşan Acet, “Mücevher işine 10 yıl kadar önce hobi olarak başladım. Son 7 yıldır da profesyonel olarak yapmaktayım. İzmir, Antalya ve İstanbul’da bu işi ağırlıklı yapıyordum. Güneydoğu'da bu taşlar fazla bilinmediği için biz doğal taşları hem tanıtmak için hem de bulunduğumuz il ve ilçede istihdam olması için Güneydoğu'ya taşıdık mağazamızı. Burada şu an bu işi faal olarak yapmaktayız, aynı zamanda buradan 22 ülkeye mücevher ihraç etmekteyiz.” dedi.

Siirtlinin işlediği mücevher, 22 ülkeye gidiyor ViDEO

Hedef, gönderilen ülke sayısını yükseltmek

Mücevherlerin ağırlıklı olarak Amerika ve İsrail’e ihraç edildiğini dile getiren Acet, “13 kişinin çalışabileceği 1 buçuk milyon liralık bir yatırımımızın olduğu kesimhane atölyesi açıyoruz burada. 6 tane kesim makinesi ile çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Onun dışında gönderdiğimiz ülkelerin sayısını yükseltmeye çalışacağız.” dedi.

Ülke ekonomisine büyük katkı

Acet, “Avrupa’nın birçok ülkesine de bu taşları göndermekteyiz. Dünyanın farklı ülkelerinden taşları ham olarak almaktayız. Bulunduğumuz ilçede bunları tekrardan işleyip mücevher haline getirip dünya pazarına çıkarıyoruz. Bu da ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlamaktadır.” diye konuştu.