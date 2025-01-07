Siirt’te geçen yıl 1,2 milyon varil petrol üretildi

İHA
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, TPAO tarafından yürütülen 4 projenin toplam maliyetinin 728 milyon 328 bin lira olduğu, toplamda 4 varil, 5 petrol sahası ve üretim yapan kuyu sayısının 54 olduğu belirtildi.
Açıklamada, 2024 yılında 1 milyon 200 bin varil petrol üretildiği kaydedildi.
SİİRT'TE PETROL FAALİYETLERİ
Yayınlanan mesaja göre Siirt'te 2024 yılı içinde 4 sondaj yapıldı, 54 üretim yapan kuyu ve 5 petrol sahası faaliyette.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış