Şimdi gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

ABD'de açıklanan haziran ayı enflasyonu beklenenden fazla gelmiş ve tedirginliğe neden olmuştu. Ülkenin önümüzdeki hafta açılanacak enflasyonunun temmuz ayı için yüzde 1,4 düşmesi umut ediliyor

Küresel piyasalarda, gelecek hafta yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Yatırımcılar, haziranda yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ABD enflasyonunun, temmuzda yüzde 8,7'ye gerilemesi bekleniyor.

Geçen haftaya Nancy Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyareti damga vurdu

Küresel pay piyasaları, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in askeri karşılık dahil tüm tehditlerine rağmen Tayvan'ı ziyaret etmesi ile haftaya satıcılı başladı.

Küresel piyasalardaki risk algısı kurulan temasla birlikte arttı

AA'nın haberine göre, söz konusu gelişmenin ardından Çin'in Tayvan'a yönelik ekonomik yaptırım olarak nitelendirilebilecek kararları devreye alması ve büyük çaplı askeri tatbikat başlatması ile risk algısında artış yaşandı.

(Enflasyon tüm dünyanın sorunu)

ABD'de veriler iyi geldi

Buna karşın, küresel çapta açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile şirket finansal sonuçlarının beklentilerden iyi gelmesi, yatırımcı risk iştahının toparlanmasına yardımcı oldu ve pay piyasalarındaki düşüşler kalıcı olmadı.

İstihdamda sürpriz toparlanma yaşandı

Geçen hafta merakla beklenen ve ABD'de yaşanan teknik resesyonun gerçek olup olmadığına dair önemli bir kanıt olarak nitelendirilen istihdam raporu verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi ve iş gücü piyasasında "sürpriz" toparlanmaya işaret etmesiyle pay piyasaları haftayı kararsız tamamladı.