Sınır ötesi ödemeler için dijital para projesine iki ülke daha katıldı

Sınır ötesi ödemeler için dijital para projesine iki ülke daha katıldı

Çin ile Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankalarının, sınır ötesi ödemeler için dijital para projesi “Multiple CBDC Bridge”e katıldıkları bildirildi.

Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan (BIS) yapılan açıklamada, BIS ile Hong Kong ve Tayland Merkez Bankaları tarafından birlikte yürütülen sınır ötesi ödemeler için merkez bankası dijital para birimlerini kullanmayı öngören Multiple CBDC Bridge projesine, Çin Merkez Bankası Dijital Para Enstitüsü'nün katıldığı belirtildi.

DAĞITIK DEFTER TEKNOLOJİSİ'NİN YETENEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Aynı projeye Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası’nın da katıldığının aktarıldığı açıklamada, Multiple CBDC Bridge’nin hedefinin gerçek zamanlı sınır ötesi döviz ödemelerinin desteklenmesi konusunda Dağıtık Defter Teknolojisi'nin (Distributed Ledger Technology-DLT) yeteneklerinin araştırılması olduğu ifade edildi.

DİJİTAL YUANIN DENEMELERİ YAPILIYOR

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'nın kendi yerel CBDC (Merkez Bankası dijital para birimi) projesi dünyada türünün en gelişmiş uygulamalarından birisi olmasıyla dikkati çekerken, banka dijital yuanın Shengzhen, Chengdu ve Hangzhou şehirlerinde denemelerini yapıyor.