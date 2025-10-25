Sinop'a kruvaziyer ve yat limanı yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sinop'ta turizm potansiyelini artıracak önemli yatırımlardan biri olan "Kruvaziyer Limanı ve Yat Limanı Etüt Proje Hizmet Alım İşi" ihalesi tamamlandı.

Yapılması düşünülen liman proje süreci resmen başlamış oldu.

Çalışmalar kapsamında, Sinop'un deniz turizmine yeni bir ivme kazandıracak modern bir kruvaziyer ve yat limanı altyapısının hazırlanması hedefleniyor.

İHALE BEDELİ: 9,8 MİLYON LİRA

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın açıklamasına göre, Kruvaziyer Limanı ve Yat Limanı Etüt Proje Hizmet Alım İşi, 9 milyon 825 bin TL bedelle ihale edildi.

Sözleşme 14 Ekim 2025 tarihinde imzalanırken, yüklenici firmaya yer teslimi 17 Ekim 2025 tarihinde yapıldı.

720 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Yüklenici firmanın projeyi 720 gün içerisinde tamamlaması planlanıyor.

LİMAN EKONOMİ VE TURİZME HİZMET EDECEK

Vali Özarslan, projenin Sinop'un ekonomik ve turistik gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, "Kruvaziyer Limanı ve Yat Limanı Projemiz ilimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.