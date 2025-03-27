Sinop'ta kaçak avlanan 200 kalkan balığı halka dağıtıldı

AA
Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 200 kalkan balığına el konuldu.
Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirildi.
200 KALKAN BALIĞINA EL KONDU
Teknede yapılan kontrolde, yasa dışı yolla avlandığı tespit edilen 200 kalkan balığına el konuldu.
Tekne sahibine idari para cezası uygulandı.
BALIKLAR VATANDAŞI DAĞITILDI
Balıklar, Erfelek ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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